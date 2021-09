Crise pandémica pode atingir impacto 40 mil milhões de euros na dívida

Em entrevista à RTP3, o governante explicou que "", sobretudo na dívida do Estado, estimando que o valor atinja os "cerca de 35 mil milhões a 40 mil milhões de euros" até 2021.", realçou João Leão.De acordo com o ministro das Finanças, no setor privado a dívida aumentou em cerca de cinco mil milhões de euros, no último ano.", vincou.À RTP3,", referiu.Segundo o governante, a trajetória da redução da dívida "vai ser baseada na forte recuperação económica" e, ao mesmo tempo "essencial no contexto de endividamento muito elevado para dar a confiança a estabilidade e credibilidade financeira que o país precisa".", sustentou.









No início da entrevista, João Leão reiterou que Portugal se encontra neste momento numa "fase de grande recuperação, depois de um primeiro trimestre muito difícil", devido ao confinamento.", indicou.Questionado se Portugal já está num momento de viragem económica, o ministro das Finanças reforçou que os sinais são positivos, mas que ainda depende da evolução da pandemia.", disse.Apesar de estar a "recuperar a economia de forma significativa", João Leão alertou que ainda há "um caminho a fazer" para atingir os valores pré-pandemia.", salientou.





Onde estão os sinais de recuperação







Entre outros temas, o ministro das Finanças deu a conhecer algumas, onde estarão previstos, com, segundo o mesmo, "mais investimento público e privado".Também João Leão garantiu queSobre o fim das moratórias, o governante indicou que o Governo "reforçou muito os apoios às empresas", dando "mais nestes últimos oito meses do que em todo o ano passado", adiantando que "no primeiro semestre de 2021 as falências foram inferiores a 2019".", indicou, lembrando que no pico da pandemia foram apoiadas 500 mil empresas.De acordo com João Leão, grande parte das empresas já não está a receber ajudas e

"Neste momento, estamos em condições para dizer que não prevemos um orçamento retificativo até ao fim do ano", recordou.