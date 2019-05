Crise política em análise. Governo pode estar a "dramatizar"

António José Teixeira considera que não deve haver "motivos objetivos que ponham em causa a continuidade do governo". Os cenários continuam em aberto mas o calendário político deste ano acelerou e intensificou a "dramatização" do governo e da "atitude dos partidos de oposição e dos parceiros do governo na Assembleia da República" na passada quinta-feira.



A questão da contabilização do tempo de serviço dos professores é uma questão que o Governo "assumiu como relevante" e que a "divergência relativamente à reivindicação tornou-se, muito cedo, muito clara".



As contas públicas poderão estar em causa, mas a situação ainda está em análise.



Presidente da República está "manifestamente preocupado" com esta decisão, principalmente porque pode deixar duas legislaturas com "esse caderno de encargos".