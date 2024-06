Miguel Albuquerque diz acreditar no "bom senso" dos partidos na Madeira. As negociações para tentar chegar a entendimentos em torno da aprovação do programa de governo decorrem, mas o PS e o Juntos Pelo Povo rejeitaram o convite para reuniões. O presidente do Governo Regional avisa que não se coloca a possibilidade de sair do executivo madeirense, como exige o Chega, para viabilizar o documento.