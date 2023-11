Crise política. Primeiro-ministro faz declaração ao país às 20h00

António Costa demitiu-se do cargo de primeiro-ministro e, na quinta-feira, o Presidente da República anunciou que vai dissolver a Assembleia da República, marcando eleições antecipadas para 10 de março de 2024.



António Costa é alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça há já três semanas, após suspeitos num processo relacionado com negócios sobre o lítio, o hidrogénio verde e um centro de dados em Sines terem invocado o seu nome como tendo intervindo para desbloquear procedimentos.



O Ministério Público considera que houve intervenção do primeiro-ministro na aprovação de um diploma favorável aos interesses da empresa Start Campus, responsável pelo centro de dados, de acordo com a indiciação, que contém várias outras referências a António Costa.



No dia em que apresentou demissão, Costa afiançou que não lhe pesava na consciência a prática "de qualquer ato ilícito ou censurável".



De acordo com o MP, no processo dos negócios do lítio, hidrogénio verde e do centro de dados em Sines podem estar em causa os crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e tráfico de influência. De acordo com o MP, no processo dos negócios do lítio, hidrogénio verde e do centro de dados em Sines podem estar em causa os crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e tráfico de influência.





Este sábado, vai ser apresentada uma candidatura à liderança do Partido Socialista, a de José Luís Carneiro. Na segunda-feira, deverá ser Pedro Nuno Santos a formalizar a candidatura para substituir António Costa como secretário-geral do PS.