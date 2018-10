Cristas diz que é "imoral" haver tantas casas fechadas em bairros sociais em Lisboa

Um ano depois das eleições autárquicas, Assunção Cristas visitou o Bairro da Flamenga, onde algumas dessas habitações foram ocupadas de forma irregular.



Propõe, por isso, ao executivo camarário novas medidas para atribuição das casas, nomeadamente um concurso aberto em permanência com uma lista única de candidatos.



A atribuição deve ser feita no prazo de 30 dias e ter critérios como o número de dependentes no agregado familiar, os anos de descontos para a Segurança Social, se existem menores em idade escolar ou em situação de risco.



Os inquilinos podem fazer obras na casa e depois é feito um desconto na renda.



Assunção Cristas quer aumentar a transparência no processo.