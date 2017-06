Cristas quer apuramento de "responsabilidades políticas e técnicas" após o luto

Lusa 21 Jun, 2017, 16:07 | País

"Este é o tempo do luto e da palavra solidária. Para a política é ainda o tempo da quietude e do recolhimento. Chegará o tempo das perguntas e das respostas, das responsabilidades políticas e técnicas, dos esclarecimentos e do apuramento das razões. E o luto também se ajudará a fazer com essa verdade", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista, que é deputada eleita pelo distrito de Leiria, falava no parlamento na sessão plenária solene convocada para "prestar solidariedade às famílias das vítimas", manifestar "pesar pelos que faleceram" e "apoio àqueles que estiveram e que estão ainda no terreno em combate", de acordo com as palavras do presidente da Assembleia, Eduardo Ferro Rodrigues.

Assunção Cristas afirmou que, se a "memória coletiva ficará indelevelmente cinzelada por esta tragédia", deve ser transformada "em luz iluminadora de ação firme e consistente", para encontrar "formas renovadas de gestão do território e da floresta", sensibilizar para "a mudança de comportamentos humanos, que estão na origem da esmagadora maioria dos incêndios" e "encontre modelos eficazes e coordenados de prevenção e combate".

"Uma ação que a todos convoque em torno de consensos estáveis e duradouros", sublinhou.