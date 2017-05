Cristas quer passar de duas para três Câmaras em Aveiro

Lusa 03 Mai, 2017, 14:05 | País

Assunção Cristas aproveitou o final do seu discurso para retomar o tema das autárquicas de 01 de outubro e voltar a pedir ao partido "ambição máxima com realismo".

Em Aveiro, onde os democratas-cristãos têm duas das suas cinco presidências de Câmara - Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra -, a líder do partido pediu um crescimento "de mais de 50%".

"Esperemos que as nossas duas câmaras não fiquem sozinhas, que de duas passemos a três", apelou, antecipando que também em coligação com o PSD há a expectativa de conquista de mais um município.

Durante a manhã, o último painel temático das jornadas sob o lema da "Competitividade Regional" foi sobre descentralização e a líder do partido deixou algumas orientações.

"Já apresentámos propostas concretas, há muito para progredir, há muito para negociar, sabendo que o CDS desde a sua génese é a favor da descentralização", afirmou.

No entanto, a líder do CDS-PP considerou que o facto de o território se ter tornado "mais próximo" - com melhores infraestruturas e novas tecnologias - faz com que seja importante aproveitar "os exemplos que funcionam", como as Comunidades Intermunicipais ou as experiências-piloto de descentralização de competências.

"Com este conjunto de instrumentos talvez sejamos capazes de fazer mais e melhor e verter em lei alguma coisa que já tem a experiência da prática", apontou.

Bem mais cortante foi Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro numa coligação PSD/CDS, e um dos oradores do painel, em que criticou a demora no processo legislativo de descentralização em curso.

"A lei está na Assembleia da República, com audições a cerca de cem entidades, só falta mesmo ouvir os comentadores de futebol... Ficou claro que a vontade de fazer isto bem e depressa não existe", lamentou, responsabilizando sobretudo PCP e BE por este `timing`.

Tanto Ribau Esteves como o presidente da Câmara do CDS-PP de Ponte de Lima, Victor Mendes, criticaram a ausência de revisão da lei de finanças locais neste processo e a possibilidade de a descentralização de competências ser financiada anualmente através do Orçamento do Estado.

"Isto é o maior atentado à autonomia do poder local", criticou o presidente da Câmara de Aveiro.

Elogiando os exemplos autárquicos de Victor Mendes e Ribau Esteves, Assunção Cristas recuperou a sua própria candidatura autárquica a Lisboa.

"Se eu hoje sou candidata a uma câmara é porque vi belíssimos autarcas, de que Victor Mendes e Ribau Esteves são grandes exemplos, a mostrarem como é possível fazer tanto", afirmou.

Já depois do encerramento das jornadas, durante a tarde os deputados democratas-cristãos irão ainda visitar a fábrica e museu da Vista Alegre, em Ílhavo.