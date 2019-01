Cristina Gatões assume cargo de diretora nacional do SEF

RTP16 Jan, 2019, 08:55 | País

Cristina Gatões era até agora diretora nacional adjunta do SEF. Inicia agora funções no topo da hierarquia deste serviço, segundo uma nota do Governo enviada às redações.



“Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Cristina Gatões é Inspetora Coordenadora Superior da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”, lê-se no mesmo comunicado.



A nova diretora nacional foi também diretora regional do Norte e diretora regional do Centro do SEF, além de chefe do Departamento Regional de Emissão de Documentos da Direção Regional do Centro.



A carreira de Cristina Gatões no SEF inclui ainda as funções de “responsável pelos Departamentos de Fiscalização e de Documentação da Direção Regional do Centro e Inspetora na Direção Regional do Centro e no Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa”, ainda segundo a nota do Executivo.



Esta nomeação ocorre após o pedido de exoneração do anterior diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nomeado para o cargo a 9 de outubro de 2017, Carlos Alberto Matos Moreira invocou razões pessoais para sair.