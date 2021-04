Critério penalizador

Sete municípios do país arriscam-se a perder o comboio do desconfinamento. O primeiro-ministro reúne-se hoje com os responsáveis das autarquias onde se regista uma maior incidência de casos de Covid-19. São elas Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e ainda Rio Maior.