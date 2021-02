Critérios de vacinação. "É inútil estarmos a fazer de treinadores de bancada"

", avisa Costa, considerando que a adesão à vacinação demonstra uma confiança no Serviço Nacional de Saúde.Considera fundamental que a população mantenha a calma. "para se inscreverem para receber a vacina.

"Vão ser contactados", afiança o chefe do executivo, deixando um apelo a que se aguarde pelo contacto das autoridades de saúde.







António Costa diz que já foram vacinadas cerca de 400 mil pessoas, pelo menos com uma das duas doses que vão ser administradas.



Agora que a vacinação se alarga aos centros de saúde, o primeiro-ministro não tem dúvidas que o processo vai passar a ser mais exigente, fora do ambiente mais confinado dos hospitais e lares. Abrange um universo de 900 mil pessoas, alerta.



“Vamos dar um grande salto”, diz. “Serão dois meses de trabalho muito exigente”, diz Costa, ao fim dos quais se espera que estejam vacinadas todas as pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos e com uma comorbilidade.



Depois, vai passar-se à fase “mais complexa” de vacinação, a que envolve toda a população. Uma fase que Costa diz que poderá estar apenas limitada pela quantidade limitada de vacinas que vão chegando ao país.



Nesse ponto, o primeiro-ministro exaltou o esforço da União Europeia para que as farmacêuticas cumpram os contratos firmados de fornecimento de vacinas.