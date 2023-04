Critérios gerais na atribuição do PRR para determinadas áreas letivas preocupam Politécnicos

O receio é do conselho coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.No entender de Maria José Fernandes, presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos, ficam excluídas outras áreas da Saúde.Já as universidades, pedem mais dinheiro para projetos de formação de jovens e adultosna área das tecnologias digitais.Maria de Lurdes Rodrigues, do Conselho Permanente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, explica que já no ano passado o financiamento não era suficiente e por isso esperavam agora um reforço.A consulta pública desta proposta de atualização do PRR terminou na passada sexta-feira.Logo à tarde há debate na Assembleia da República com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.