Críticas do presidente da Gestão Integrada de Fogos Rurais mal recebidas pela ANM

Perante as declarações de Tiago Oliveira há quem peça a demissão imediata e há quem peça apenas um pedido de desculpas.Marco Martins da Associação Nacional de municípios fala de declarações inaceitáveis.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra já veio criticar as palavras de Tiago Oliveira, o mesmo já tinha sido feito pelos municípios do Algarve e também pelo Sindicato dos Bombeiros Profissionais que pediram mesmo a demissão do presidente da agência.





Depois de muitas criticas, em resposta a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) esclareceu este sábado não colocar em causa "o muito válido trabalho" dos municípios e bombeiros na proteção contra incêndios florestais, mas defendeu uma revisão na legislação de financiamento das autarquias.



Em comunicado, a AGIF considera importante "uma revisão da legislação de financiamento das autarquias e das associações de bombeiros, no sentido de incentivar o ordenamento florestal e as medidas preventivas dos fogos florestais, em complemento às regras atualmente em vigor".



O presidente da agência, Tiago Oliveira, foi ouvido na quinta-feira na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, a propósito do relatório de atividades do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais de 2022.