Críticas e apelos na reação à mensagem de António Costa

Na comunicação ao país, transmitida ontem à noite, António Costa garantiu que vai fazer tudo o que for possível para evitar novas tragédias com incêndios.



O primeiro-ministro estabeleceu também como prioridade para 2018 "mais e melhor" emprego, como conta a jornalista Susana Barros.



À mensagem de Natal ao país do chefe do Governo já reagiram alguns partidos.



Gonçalo Oliveira, do Comité Central do Partido Comunista Português diz que o primeiro-ministro fala em salários dignos mas depois o Governo trava um maior aumento do salário mínimo.





Da parte do Bloco de Esquerda, Ricardo Robles considera que António Costa abordou as questões mais importantes ao falar sobre os incêndios e a recuperação económica.Uma melhoria que para os bloquistas se deve ao acordo à esquerda.Ricardo Robles, vereador do Bloco na Camara de Lisboa, disse ainda que apesar de o país estar melhor há muito por fazer.À direita o Partido Social Democrata já anunciou pelo líder da bancada parlamentar Hugo Soares, que só reage esta terça-feira às 11h00.O Partido Popular (PP) já se pronuncio, o porta-voz dos centristas, João Almeida, destaca a correção do discurso em matéria de incêndios mas lamenta que o primeiro-ministro não tenha falado da legislação do trabalho.As reações dos partidos ao discurso de Natal do primeiro-ministro.