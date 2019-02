Crowdfunding para greve dos enfermeiros teve apoio de 25.000 pessoas

Mais de 25.000 pessoas contribuíram para as duas campanhas de angariação de fundos na plataforma online PPL.



O PS vai avançar com um projeto lei para que sejam proibidas as contribuições monetárias anónimas no crowdfunding.



Já foram angariados mais de 784 mil euros o valor ultrapassou a meta inicial definida pelo grupo "Greve cirúrgica". Os especialistas sublinham que pode ainda assim estar em causa o financiamento ilícito da atividade sindical.



Em declarações a RTP o grupo de enfermeiros que gere o fundo de apoio à greve afirmou que o processo é transparente. A empresa gestora da plataforma recebeu 73 mil euros de comissão e IVA pelo serviço prestado.



Mas também os profissionais que beneficiam deste crowdfunding poderão ter de ajustar contas.