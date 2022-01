Cruzeiro no Porto de Lisboa já tem 64 casos positivos de covid

Mais 12 casos positivos de covid-19 no Cruzeiro Aida Nova que continua atracado em Lisboa. No total são agora 64 infectados. O resto da viagem deste navio foi cancelada e os passageiros que testaram negativo começam a ser encaminhados para o aeroporto de Lisboa amanhã entre as seis da manhã e as três da tarde.