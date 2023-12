CT da TSF diz haver falta de transparência nos contactos com administração do grupo Global Media

Foto: António Antunes - RTP

A Comissão de Trabalhadores da rádio esteve reunida esta tarde.



Filipe Santa-Bárbara explica que apesar de estarem em contacto com a Administração continua a haver falta de transparência.



No plenário desta tarde, os trabalhadores da TSF decidiram por larga maioria juntar-se às ações de luta conjuntas promovidas pelos sindicatos sobre a situação no grupo Global Média. Para já, foi lançada uma petição.



No grupo Global Media os trabalhadores a recibos verdes não recebem há dois meses.



Nos últimos dias, um grupo de jornalistas conseguiu reunir mais de 10 mil euros para ajudar os colegas em situação precária.