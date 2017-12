Cuidado com o frio! Direção-Geral da Saúde deixa conselhos à população

RTP03 Dez, 2017, 11:43 / atualizado em 03 Dez, 2017, 11:56 | País

Há cinco distritos do norte de Portugal sob aviso amarelo devido às baixas temperaturas. Bragança é o distrito onde os termómetros mais descem: chegam aos quatro graus negativos durante a madrugada. O aviso amarelo aplica-se também aos distritos da Guarda, Aveiro, Vila Real e Braga e mantém-se até às 10h00 de segunda-feira.



Perante estas previsões, a Direção-Geral da Saúde publicou este domingo no seu portal na internet um conjunto de recomendações. A entidade começa por fazer um novo alerta para a importância da vacinação contra a gripe que é mesmo gratuita para os grupos de risco. A DGS aconselha os cidadãos a contactar o Centro de Saúde ou a Farmácia.

Cuidado com o frio

Diretamente relacionada com esta vaga de frio, a DGS pede aos portugueses que se protejam do frio e mantenham o corpo quente com recurso a luvas, cachecóis, gorros ou chapéus, calçado e roupa quente.



A instituição de saúde pública aconselha ainda os portugueses a manterem a casa quente mas recorda que é preciso cuidado com a utilização de equipamentos de aquecimento e o estado de limpeza da chaminé.



“Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás ventile as divisões da casa. A acumulação de gases pode causar intoxicação ou morte”, apela a DGS. Para quem sair de casa neste período de maior frio, a DGS recomenda especial cuidado com as quedas.

Evitar urgências hospitalares



A Direção-Geral de Saúde recorda ainda o que fazer caso haja algum problema de saúde. Devem ser tomados os medicamentos de acordo com a indicação médica e não se deve recorrer a antibióticos sem que esses tenham sido autorizados por um clínico.



No caso de situações mais complicadas, a DGS pede que não se tenha recurso imediato às urgências hospitalares e se opte numa primeira fase por contactar o serviço SNS 24 (808 24 24 24), o 112 ou um médico assistente.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para temperaturas mínimas de quatro graus negativos em Bragança e três graus negativos na Guarda. Também Vila Real, Braga, Leiria apresentam previsões negativas de temperatura mínima para este domingo.Na manhã de segunda-feira, as temperaturas deverão oscilar entre os quatro graus negativos e os nove graus em Bragança. Também em Braga e na Guarda se esperam temperaturas abaixo de zero.