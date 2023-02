Cuidadores de pessoas com deficiência esperam mais de um ano por junta médica

Um outro caso registado pelo repórter Miguel Bastos é a história de Andreína Silva, mãe de uma criança de sete anos com necessidades especiais.Andreína Silva aguarda por uma junta médica há quase ano e meio e não sabe quando é que a vai realizar.

Ana Sousa espera há mais de um ano por uma junta médica para o filho, de seis anos, diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo. Precisa de ajuda para pagar as terapias que só encontra no setor privado e que chegam a custar 600 euros por mês.À repórter Rita Fernandes, Ana Sousa diz que continua a tentar ter acesso a vários apoios sociais, mas nunca conseguiu.