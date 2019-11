Cuidadores informais esperam estatuto que regulamente trabalho

O parlamento aprovou em setembro o reconhecimento de direitos e deveres para os cuidadores.



Mas só no próximo ano devem ser anunciadas as condições concretas para apoiar quem apoia, com medidas que devem incluir a atribuição de subsídios e o direito ao descanso.



Neste Dia do Cuidador, que se assinala esta terça-feira, o jornalista António Jorge deslocou-se à casa de Maria da Conceição Silva.



Há quatro anos foi obrigada a deixar o emprego de auxiliar de educação para cuidar da mãe que sofre de demência.



Um retrato de quatro anos de cansaço extremo.



Um trabalho de 24 horas diárias que impede esta cuidadora informal de sair de casa.