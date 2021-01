Cuidados Intensivos. Já há hospitais de Lisboa com todas as camas ocupadas

O centro hospitalar Lisboa central, que inclui os hospitais de São José e o Curry Cabral já entrou no último nível do plano de contingência. Hoje todas as 42 camas de cuidados intensivos estavam ocupadas. A pressão está a aumentar nos hospitais da zona de Lisboa com a grande subida de doentes Covid.