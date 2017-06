Culpa dos fogos revela versões diferentes

É o que refere o Ministério da Administração Interna no último relatório encomendado pelo primeiro-ministro. Documento elaborado pela secretaria-geral da Administração Interna diz que faltaram os alertas e a prevenção da Proteção Civil, como conta a jornalista Natália Carvalho.



A gestora do SIRESP nega falhas que a Proteção Civil lhe apontou e garante que o sistema funcionou e processou mais de cem mil chamadas nas 14 horas mais críticas.



Sobre o incêndio de Pedrogão Grande o Partido Social Democrata (PSD) já entregou aos partidos com assento parlamentar um esboço da comissão técnica independente, de como vai ser organizado e que competências terá essa comissão técnica que vai investigar o que se passou no incêndio que causou 64 mortos.



Partido Socialista e CDS concordaram com o esboço apresentado pelos sociais-democratas. o PCP e o PEV levantaram dúvidas. O Bloco de Esquerda queria mais informação.



A conferência de líderes parlamentares vai discutir o assunto esta quarta-feira de manhã, na Assembleia da República mas antes o Primeiro-Ministro reúne esta manhã em Pedrogão Grande com os presidentes das câmaras dos concelhos mais atingidos pelos incêndios de dia 17.