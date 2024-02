RTP

"Usar as Forças Armadas como empresa de transportes" está fora dos desígnios do Ministério Público, lamenta Cunha Rodrigues. O MP deve usar as polícias, defende o ex-PGR porque "as Forças Armadas criam um alarmismo e, naquele caso concreto, entraram na dialética entre a região autónoma [da Madeira] e a soberania da República sem nenhuma necessidade".