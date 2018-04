Curados 90 casos de sarampo de um total de 97

Há sete pessoas com a doença, sendo que ao longo do surto foram confirmados 97 casos, a maioria com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto.



A Direção-geral da Saúde adianta ainda que estão internados dois doentes clinicamente estáveis e que há 20 casos em investigação. E volta a recomendar que cada pessoa verifique o boletim de vacinas e, se necessário, se vacine.