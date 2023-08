D. Américo Aguiar: "Estes jovens vão cheios de força e sem medo, tenham cuidado"

Sobre o evento que agora termina, o bispo auxiliar de Lisboa agradeceu a todos os portugueses e espera que tenham entendido e participado de alguma forma na "magnífica, inesquecível, irrepetível" Jornada Mundial da Juventude.



Aos líderes políticos do mundo deixou um aviso: "Este milhão e meio de jovens vão cheios de força, sem medo, tentar mudar as suas vidas, as suas sociedades e os seus países. Tenham cuidado, estejam atentos", frisou.