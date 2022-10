D. José Ornelas insiste que "não houve nenhuma manobra de encobrimento"

"Da minha parte, posso dizer que estou tranquilo, que (...) com as informações que tinha na altura, foram as medidas adequadas. Não houve nenhuma manobra de encobrimento, houve sim o tratar as coisas segundo aquilo que se era possível", insistiu o bispo em declarações aos jornalistas, em Fátima.





D. José Ornelas disse ainda nunca ter sido contactado pelo Ministério Público, tendo sabido dos casos “pelos meios de comunicação”.



“Esta é a hora da justiça”, defendeu, incentivando as vítimas que ainda não participaram os seus casos a fazê-lo até ao final deste mês, quando a comissão vai fechar a receção de denúncias para efeitos estatísticos.