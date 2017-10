Dádiva de material escolar contempla 534 alunos de Pedrógão Grande

Lusa10 Out, 2017, 16:02 | País

Os 534 `kits` que a Efacec distribuiu a crianças e jovens de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos "é algo que vai ser sempre preciso" ao longo do ano letivo iniciado em setembro, disse à agência Lusa Nádia Piazza, presidente da AVIPG.

"É sempre uma prenda, é material de desgaste", adiantou Nádia Piazza, realçando a alegria e a surpresa com que os beneficiários de Pedrógão Grande, alunos do segundo e do terceiro ciclos, reagiram à iniciativa dos voluntários da Efacec.

Os primeiros contemplados da manhã foram cerca de 140 alunos do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande.

Américo Lourenço, da direção do agrupamento, contou que houve da parte dos doadores "a intenção de ser surpresa" e que ele próprio "sabia que vinham hoje voluntários" ao estabelecimento de ensino, mas poucos pormenores tinha da ação.

"Também fui apanhado de surpresa, nem sabia que eram pessoas da Efacec", afirmou Américo Lourenço à Lusa.

Ainda que alguns jovens, que frequentam do quinto ao nono ano de escolaridade, já disponham de material idêntico, o conjunto que hoje lhes foi entregue "pode ficar para mais tarde ou mesmo para o próximo ano".

Nádia Piazza disse ainda que, ao abrigo da parceria estabelecida com a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, na sequência do incêndio que eclodiu neste concelho, em 17 de junho, a Efacec pretende prestar "apoio tecnológico", designadamente ao nível da prevenção dos fogos e do ordenamento florestal.

"Poderemos aconselhar na aquisição de soluções tecnológicas que permitam prevenir situações destas no futuro", incluindo na área do socorro às populações, declarou, por sua vez, Sandra Pombo, diretora de comunicação daquela empresa, que opera em setores diversos, como a energia, o ambiente, a indústria e o transporte ferroviário.

Também com apoio da empresa, 200 crianças da região deslocam-se hoje a Lisboa, a fim de assistirem ao jogo de futebol Portugal-Suíça, no Estádio da Luz, às 19:45.

O incêndio florestal que deflagrou há quatro meses, em Pedrógão Grande, tendo alastrado a vários municípios vizinhos, causou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.