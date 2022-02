DBRS avalia dívida soberana portuguesa

A DBRS avalia atualmente a dívida portuguesa em "BBB (high)", com perspetiva "estável", tendo decidido na última avaliação, em 27 de agosto, manter o nível e "outlook" de investimento.Na altura, a DBRS explicou que a confirmação da perspetiva “estável” teve em conta o “choque abrupto” da covid-19 na saúde e na economia, bem como as melhorias verificadas nos principais indicadores de classificação nos anos anteriores à crise e alertou para algumas vulnerabilidades, como uma dívida pública elevada, baixo potencial de crescimento económico e o "stress" no sistema financeiro.

Segundo os analistas consultados pela Lusa, a agência deverá voltar a manter inalterada a avaliação à dívida soberana portuguesa, numa altura em que a incerteza geopolítica internacional deverá levar a maior cautela.