DCIAP está a realizar buscas na sede do Eurobic

As novas buscas judiciais estão relacionadas com o caso Isabel dos Santos e surgem na sequência de um pedido angolano. A diligência conta com a presença do juiz Carlos Alexandre para validar de imediato a apreensão de documentação.



Uma parte das investigações abertas no DCIAP visam alegados crimes praticados em Portugal, nomeadamente ilícitos que terão sido financiados com o alegado desvio de fundos públicos angolanos para adquirir participações sociais em empresas nacionais.



Entretanto, a Procuradoria-Geral da República confirma a realização de buscas "em execução de pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas".



"As diligências têm lugar em empresas de consultoria e numa entidade bancária e são dirigidas pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal", adianta ainda a PGR em nota enviada à RTP.