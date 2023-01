Debaixo de protestos. Ministério da Educação retoma negociações com sindicatos de professores

Ao cabo de um par de reuniões, realizadas na passada quarta-feira, com a Federação Nacional da Educação e outros cinco sindicatos, o Ministério de João Costa recebe agora a Federação Nacional dos Professores e cinco estruturas, entre as quais o S.T.O.P. e o SIPE, que têm greves em marcha.





O ministro da Educação clamou na quinta-feira, na Assembleia da República, que chegou a hora de recuperar a serenidade.

As negociações tendo em vista a revisão do regime de recrutamento e mobilidade de pessoal docente tiveram início em setembro. A última reunião aconteceu a 8 de novembro. Na passada quarta-feira, dia em que encetou a terceira ronda, o ministro da Educação, João Costa, anunciou as propostas sobre a seleção e a colocação de professores a submeter às delegações sindicais.O ministro da Educação clamou na quinta-feira, na Assembleia da República, que chegou a hora de recuperar a serenidade.Confrontado com as críticas da oposição, João Costa quis garantir que o Governo está de boa-fé nas negociações com os sindicatos dos professores.





A tutela quer aumentar o número de quadros de zona pedagógica de dez para 63, reduzindo a dimensão, fixar professores nos quadros de escola em 2024, integrar dez mil docentes ainda em 2023, diminuir o recurso a profissionais contratados e alargar as vagas de acesso aos quinto e sétimo escalões.







O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, veio de imediato afirmar que, embora parte das propostas revele melhorias, o documento "tem outros aspetos que mantêm o mesmo caráter negativo". Esta quarta-feira, a greve de professores promovia pela Fenprof decorre no distrito de Bragança. Ao protesto associa-se o SIPE - Sindicato Independente dos Professores e Educadores, que faz greve aos primeiros tempos. Prossegue também a greve por tempo indeterminado convocada pelo S.T.O.P. Neste caso, não há hora marcada, dependendo da vontade dos professores.

As propostas mereceram também a reprovação da presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores, que, ouvida pela agência Lusa, admitiu melhorias, mas advertiu para a necessidade de discutir outras reivindicações.

Mário Nogueira sustenta que os professores continuam a ter razões para robustecer a luta, reivindicando que o Governo discuta temas como o tempo de serviço dos professores, o fim das vagas, a revisão do modelo de avaliação de desempenho e "o combate, de facto, à precariedade".

Já Júlia Azevedo, do SIPE, não pôde ainda estabelecer se as mudanças nos concursos são suficientes para interromper as ações de luta.

Por sua vez, o secretário-geral da FNE afirmou na quarta-feira que as propostas apresentadas pelo ministro da tutela eram ainda "bastante poucochinho", sem deixar de manifestar algum otimismo.



A Federação Nacional da Educação já fez saber que vai integrar a manifestação de professores de 11 de fevereiro, em Lisboa, promovida pela plataforma de estruturas sindicais. Está ainda a ponderar juntar-se à greve por distritos.

Também na quarta-feira o presidente do Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados (SEPLEU) estimou que "há ainda muitas matérias para negociar e os professores não se vão contentar com pequenas migalhas". E o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados (SNPL) veio afiançar, no dia seguinte, em comunicado, que os professores não se habituam nem se resignam.



c/ Lusa