Debate Costa-Rio. PS diz que direita mente com meias verdades

António Costa acusou a oposição de mentir com meias verdades sobre o crescimento económico. Já Rui Rio reivindicou vitória no debate e acusou o líder do PS de ter inventado uma rábula à volta da classe média porque estava em dificuldades. PCP e BE viram o debate e disseram que não viram soluções para o país.