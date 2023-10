Debate de urgência. Ministro da Saúde promete empenho sob coro de críticas

Começando por considerar difícil “agradar a todos”, o ministro da Saúde negou “a imagem que tentam passar de que há qualquer limitação do diálogo entre o ministro da Saúde e a Assembleia da República”.com a situação que existe hoje em vários serviços de urgência, e com as limitações que alguns serviços têm pontualmente em função de uma situação muito complexa”, nomeadamente o facto de dependerem das horas extraordinárias dos profissionais, reconheceu Manuel Pizarro.O governante disse tratar-se de “um serviço muito penoso”, pelo que compreende e aceita a existência de “uma situação de fadiga e de exaustão desses profissionais”.assegurou aos deputados.Recusando a ideia de “caos” nas urgências, o ministro deixou números sobre os atendimentos no SNS: “No primeiro semestre de 2023, os atendimentos no serviço de urgência foram, em média diária, de 17.076”, enquanto ontem (terça-feira) “os serviços de urgência dos hospitais públicos portugueses atenderam 19.047 pessoas” e anteontem 19.204, declarou.

Governo “empenhado num diálogo sério”

Dirigindo-se em especial ao PSD, que solicitou este debate, Manuel Pizarro citou Luís Montenegro para dizer que “o problema é estrutural: ninguém pense que é agora, a fazer aumento à pressa das renumerações ou a fazer eventualmente aumento do pagamento das horas extraordinárias, que ele se vai revolver”.Pizarro garantiu que. “Por isso mesmo é que eu tive uma reunião na semana passada com a Ordem dos Médicos e terei amanhã uma reunião com os dois sindicatos”, recordou.

O ministro da Saúde disse que esteve terça-feira no Hospital de Santa Maria e que não viu serviços fechados, mas sim profissionais empenhados no atendimento aos pacientes.





O ministro insistiu na ideia de que o Governo tem como objetivo, nesta área,Respondendo à deputada social-democrata Rosina Pereira, Manuel Pizarro disse ainda que “só há um partido que, estando no Governo, lançou concursos para hospitais em parceria público-privada”.“Esse partido, senhora deputada, não é o seu. Portanto nós não conseguimos compreender sequer como é que um partido que nunca fez nenhuma operação destas nos crítica por termos feito mais uma ou menos uma. Nós faremos as que forem adequadas para servir os portugueses, sem nenhum preconceito contra isso”, frisou.

As críticas dos partidos

O PSD, que pediu este debate de urgência sobre a saúde, aproveitou para voltar a responsabilizar o Governo pela “trapalhada, a situação catastrófica” em que considera que o SNS está mergulhado.O deputado social-democrata Miguel Santos criticou o ministro da Saúde "por não se comprometer com prazos ou soluções" e acusou o primeiro-ministro, António Costa, de "não estar nem aí".quem tem seguro de saúde sempre se desenrasca, quem não tem fica sem acesso a serviços de saúde", criticou, questionando como pode a recusa de 10% dos médicos "colocar em modo catastrófico todo o sistema".Já PCP e BE apelaram ao Governo para que não procure culpar os profissionais de saúde, lembrando que muitos já têm centenas de horas cumpridas."Porque é que o Governo resiste em resolver o problema da falta de médicos no serviço de urgência?", criticou o comunista João Dias.

Já Isabel Pires, do Bloco, acusou Manuel Pizarro de se "esconder atrás do diretor executivo" do SNS e de "sacudir sempre a água do capote", e avisou que "o encerramento planeado das urgências não pode ser a solução".

À direita, o deputado do Chega Pedro Frazão disse quee deu razão às reivindicações dos profissionais de saúde, salientando que cumpriram mais de 4,3 milhões de horas extraordinárias.Pela IL, a deputada Joana Cordeiro concordou que não é possível ter um SNS "assente na boa vontade dos profissionais de saúde" e acusou o Governo de apenas tentar resolver o problema com "medidas avulsas ou pontuais" e não ter "uma visão de futuro" sobre o tema, crítica que estendeu também ao PSD.Já o deputado único do Livre, Rui Tavares, considerou que, ao nível dos pacientes e dos profissionais, pedindo uma alteração à lei que permita que o SNS tenha acesso a toda a informação relativa ao setor privado na saúde.Vários hospitais do país estão a enfrentar dificuldades em garantir escalas completas das equipas, sobretudo para os serviços de urgência, devido à recusa dos médicos a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais previstas na lei.

