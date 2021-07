Debate do Estado da Nação em pandemia. Famílias mudaram de vida

A imposição do teletrabalho foi uma delas. No segundo trimestre de 2020, mais de 22 por cento (22,6 por cento) da população portuguesa empregada estava a trabalhar desde casa. Um valor que foi diminuindo nos meses seguintes, para voltar a aumentar um ano depois.



De janeiro a março, cerca de 20 por cento (20,7 por cento) dos trabalhadores participaram neste regime excecional.



O lay-off também disparou. No último ano, mais de 53 mil (53.372) empresas obtiveram este apoio no valor de 440 milhões de euros.



Mas foi o despedimento a principal causa para deixar de trabalhar no confinamento. Em 2020 foram criadas menos 10 mil empresas do que no ano anterior. E Janeiro (2021) foi o mês com mais dissoluções - 5.000.



Mudanças que levaram alguns portugueses a perderem o emprego, mudarem de casa, ou a confinarem até hoje.