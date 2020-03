Debate Quinzenal. Rui Rio abandona hemiciclo devido a regras do coronavírus

Rui Rio diz que quis dar o exemplo do cumprimento do distanciamento social, ao abandonar, esta terça-feira, o debate quinzenal na Assembleia da República, depois de perceber que a bancada do PSD tinha mais deputados do que aqueles que deveriam estar no Hemiciclo.