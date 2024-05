Debates para as eleições europeias começam hoje

O modelo que gerou consenso entre os oito partidos com assento parlamentar – mas contra o qual o partido ADN interpôs uma providência cautelar - prevê a realização de seis debates com quatro partidos e dois debates a oito, um na RTP e outro organizado pelas rádios.



O primeiro confronto a quatro será hoje na SIC, pelas 20h30, com uma duração aproximada de 50 minutos e terá como protagonistas os cabeças de lista da AD, Sebastião Bugalho, do PS, Marta Temido, da IL, João Cotrim de Figueiredo, e do Livre, Francisco Paupério.



O ciclo de seis debates a quatro termina na TVI, em 24 de maio.



A 28 de maio, a RTP realiza um debate com os oito cabeças de lista dos partidos representados na Assembleia da República e, no dia 30, a estação pública transmitirá outro debate com nove candidatos de outros partidos sem representação parlamentar.



Dia 3 de junho será a vez do debate das rádios, entre as 9h30 e as 11h30, uma organização conjunta da Antena 1, Rádio Renascença (RR), Rádio Observador e TSF.



A campanha para as eleições europeias arranca no dia 27 de maio e prolonga-se até 7 de junho. As eleições europeias estão marcadas para 9 de junho.