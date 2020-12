Decisão do Governo. Doentes oncológicos não serão vacinados na primeira fase

O Governo afirma que a decisão de não incluir os doentes oncológicos na primeira fase de vacinação tem como base evidências científicas.



Em relação as pessoas que não são acompanhadas no Serviço Nacional de Saúde, o processo é o mesmo das outras vacinas. Para marcar é necessário ligar para o Centro de Saúde.



Fonte próxima do grupo coordenador do plano de vacinação explicou à RTP que tal como aconteceu no Reino Unido é pouco provável que a Agência Europeia do Medicamento autorize a vacinação de jovens e crianças até aos 18 anos e grávidas.



Por enquanto os privados ficam fora da vacinação. Será o Serviço Nacional de Saúde a assegurar o plano. Será criada uma página de internet e uma linha telefónica para o esclarecimento de dúvidas de utentes e profissionais de saúde. Até Julho o objetivo é que mais de 3,6 milhões de pessoas sejam vacinadas.