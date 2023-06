Deco alerta para agravamento de dificuldades para quem tem crédito à habitação

A Associação de Defesa do Consumidor alerta para um agravamento das dificuldades para quem tem crédito à habitação. Com o Banco Central Europeu a insistir na subida das taxas de referência, haverá ainda mais famílias no limite para pagar as prestações. É o que diz Natália Nunes, do gabinete de proteção financeira da DECO.