DECO alerta para incensos com químicos perigosos que podem provocar cancro

Foto: Reuters

O cheiro do incenso até pode ser, para muitos, agradável, mas os efeitos para a saúde podem ser muito negativos. Quem o diz é a Associação de Defesa do Consumidor.

A DECO está a alertar para a existência de incensos à venda com produtos químicos perigosos, alguns deles que podem provocar o cancro.



A Defesa do Consumidor já fez chegar à ASAE um pedido para que retire estes artigos do mercado.