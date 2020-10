DECO alerta que é cada vez maior o peso dos créditos nos orçamentos familiares

A pandemia está a afetar fortemente a economia das famílias portuguesas. Quem o afirma é a Associação de Defesa do Consumidor - DECO - referindo que a taxa de esforço financeiro era de 75 por cento em junho e voltou a subir, para 80 por cento, no final do mês passado.