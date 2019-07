DECO aponta falta de informação sobre serviços mínimos bancários

Foto: Reuters

No entender da Associação para a Defesa do Consumidor, falta uma campanha de informação sobre o que são os serviços mínimos bancários. A DECO considera que o nome escolhido não foi feliz, porque as pessoas não percebem do que se trata.



Trata-se de uma conta de depósito à ordem num banco e em que o único requisito é não ter mais nenhuma outra, tem acesso a serviços como é o caso do cartão multibanco, mas com despesas de conta de pouco mais de quatro euros por ano.



Isso mesmo explica Natália Nunes, coordenadora do gabinete de proteção financeira da DECO.