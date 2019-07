DECO confirma aumento de queixas de cancelamentos dos voos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Os passageiros queixam-se, em particular, do cancelamento de voos e de problemas com a bagagem.



Ana Sofia Ferreira, coordenadora do gabinete de apoio ao consumidor, explica à Antena 1 que desde 2015 as queixas sobre transporte aéreo têm vindo sempre a aumentar, e no topo dos motivos das queixas estão os cancelamentos de voo.