Deco considera extensão da moratória um "balão de oxigénio" para as famílias

Foto: Mário Cruz - Lusa

A Deco, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, considera positiva a extensão por mais seis meses, até 30 de setembro de 2021, o prazo das moratórias de crédito às famílias e empresas que terminava em 31 de março.