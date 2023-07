DECO continua a alertar para a pouca de abertura da banca nos créditos à habitação

Ouvida pela Antena 1, Natália Nunes, da DECO, diz que são urgentes medidas para aliviar o peso do crédito à habitação.Com a subida das taxas de juro, a responsável do gabinete de protecção financeira da DECO afirma também que já se nota um aumento do número de casas à venda.Devido ao facto de muitas famílias já não aguentarem a subida do custo com as prestações.