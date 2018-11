Partilhar o artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado Imprimir o artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado Enviar por email o artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado Aumentar a fonte do artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado Diminuir a fonte do artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado Ouvir o artigo DECO diz que é ilegal cobrança feita pela Ryanair no check-in antecipado