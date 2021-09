DECO está preocupada com o fim das das moratórias

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os clientes bancários vão ter a partir de outubro de retomar o pagamento das prestações dos empréstimos, desde logo os créditos à habitação no caso dos particulares. Algo que a Defesa do Consumidor diz estar atenta e mostra-se preocupada.