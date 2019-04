DECO garante que proprietários poderão estar a para IMI a mais

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor atualizou o simulador de cálculo do IMI e concluiu que apesar do Estado ter subido, a 1 de janeiro, o valor de construção dos imóveis, alguns continuam a pagar imposto a mais.



Em causa está a não atualização automática por parte das Finanças em relação a idade das casas e ao coeficiente de localização, que muda a cada três anos.



De acordo com a DECO, todos estes fatores influenciam o cálculo do IMI.