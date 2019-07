Partilhar o artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way Imprimir o artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way Enviar por email o artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way Aumentar a fonte do artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way Diminuir a fonte do artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way Ouvir o artigo DECO quer posição firme de Banco de Portugal perante comissões elevadas no MB Way