Deco recebeu 30.100 pedidos de ajuda da famílias sobre-endividadas em 2020

O número de sobre-endividados que recorre ao Gabinete de Proteção Financeira (GPF) da associação de defesa do consumidor Deco tinha estabilizado em 2018 e 2019, mas aumentou em 2020 refletindo a travagem na economia imposta pela pandemia de Covid-19 e é com preocupação que Natália Nunes, coordenadora do GPF olha para o ano que acabou de findar.", referiu Natália Nunes.A situação, acentua, só não se agravou mais devido às moratórias de crédito, lançadas pelos bancos e pelo Governo (visando os créditos da casa e ao consumo quando destinado a educação e formação), sendo que a adesão a esta segunda modalidade termina no final de março.De acordo com os dados do GPF,- que viu o seu peso aumentar ao longo do ano -por exemplo.AtenuanteApesar de ter aumentado o número de sobre-endividados que recorrem ao apoio da GPF, os processos de intervenção abertos por este gabinete totalizaram 2.747, ligeiramente abaixo dos 2.787 abertos em 2019.A justificação está em grande parte, mais uma vez, nas moratórias, como assinala a coordenadora do GPF: ""."De 2012 até 2019 (as pessoas) conseguiram recuperar algum rendimento, mas a verdade é que em 2020 houve uma redução", refere Natália Nunes alertando que essa redução se continua a registar em 2021."Bem sei que ainda só passou um mês e pouco, mas a verdade é que já há uma acentuada redução de redução de rendimentos o que nos deixa preocupados", precisa a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da Deco.O valor médio do rendimento líquido mensal é, no entanto, uma das poucas semelhanças entre a anterior crise e a atual. Em 2020, as famílias que recorreram à ajuda do gabinete coordenado por Natália Nunes tinham um montante médio de prestações mensal de 850 euros por mês, abaixo dos 924 euros contabilizados em 2012.Estes valores explicam que a taxa de esforço fosse então de 89% e em 2020 fosse de 79%, valores que refletem o impacto das moratórias. Tal como os 37% de incumprimento observados."A moratória foi um balão de oxigénio que funcionou durante o ano de 2020 para as famílias e é ele que, de certa forma, justifica que não haja aqui um agravamento do incumprimento", precisa.De acordo com os dados, depois de subtraídos os encargos com o crédito ao rendimento mensal, estas famílias ficam com cerca de 240 euros disponíveis para fazer face às restantes despesas, o que reflete uma taxa de esforço bastante superior aos 35% que são recomendados.

Os dados de 2020 mostram que 46% dos que tiveram de pedir a intervenção do Gabinete de Proteção Financeira em 2020 dispunham do ensino secundário e que 40% são casados ou vivem em união de facto. São, além disso, sobretudo trabalhadores do setor privado (46%).