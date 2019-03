Decretado dia de luto nacional contra violência doméstica

Este ano já morreram dez mulheres e uma criança, vítimas de violência doméstica.



A GNR recebeu nos primeiros dois meses do ano 1770 denúncias, e 130 pessoas foram detidas.



A comissão técnica multidisciplinar para a prevenção e combate à violência doméstica reúne-se esta quinta-feira pela primeira vez, com a presença do Primeiro-ministro.



Em questão está a aplicabilidade das leis e os mecanismos judiciários existentes.



O Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos advogados foi ao Bom Dia Portugal falar sobre as propostas para melhorar a defesa das vítimas.