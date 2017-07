Decretados serviços mínimos na greve dos oficiais de Justiça

A TSF avança que a decisão inclui a garantia desses serviços em todas as operações relacionadas com as eleições autárquicas de Outubro.



O ato eleitoral é considerado uma tarefa fundamental do Estado e a afirmação do direito de participação política por isso foram decretados os serviços mínimos.



Há ainda mais quatro situações em que isso acontece: na apresentação de detidos às autoridades judiciais nos casos que digam respeito a direitos, liberdades e garantias nas medidas urgentes previstas na lei da saúde mental e nos processos que possam prejudicar crianças e jovens em caso de adiamento.



A paralisação abrange a hora de almoço, sem restrições.



O Tribunal Arbitral impôs serviços mínimos entre as 5 da tarde e as 9 da manhã.