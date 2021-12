Defesa de João Rendeiro pede libertação sob fiança. Audiência adiada para terça-feira

A defesa de João Rendeiro pediu a libertação sob fiança, mas a acusação opõe-se e vai contestar.









Depois da audiência ter sido adiada, a representante do Tribunal explicou que a defesa apresentou o pedido de libertação sob fiança.

Natasha Ramkissoonn, porta-voz do Ministério Público de África do Sul, adiantou que o processo de extradição não vai ser tratado para já.

João Rendeiro chegou ao tribunal pelas 8h00 locais (6h00 em Lisboa) vindo da esquadra da polícia de Durban, onde estava desde sábado após a detenção.

O ex-banqueiro deveria ter começado a ser ouvido na segunda-feira de manhã, mas a audição em tribunal acabou por ser adiada para 14 de dezembro.





A Procuradoria-Geral da República já confirmou que vai fazer um pedido formal de extradição do antigo banqueiro.







O antigo banqueiro foi detido no último sábado às 07h00 locais (05h00 em Lisboa) na República da África do Sul, onde chegou a 18 de setembro.







a representação portuguesa está a acompanhar o caso em tribunal por iniciativa própria, já que João Rendeiro não apresentou nenhum pedido. O conselheiro da embaixada de Portugal na África do Sul, Manuel Grainho do Vale, explicou à RTP que

A 28 de setembro, o antigo banqueiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por crimes de burla qualificada. João Rendeiro estava há dois meses no estrangeiro e em parte incerta, fugido à justiça.







As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, assim outro um processo relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancárias.